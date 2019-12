Rotterdam vraagt veeghulp voor vuurwerkrommel

Het groeiend aantal vuurwerkvrije zones in Rotterdam zorgt er niet voor dat de rommel als gevolg van het afsteken minder wordt. De gemeente roept daarom de hulp in van inwoners om hun eigen rommel op te ruimen: Nieuwjaarsvegen010.

"Onze mannen en vrouwen gaan op 1 januari om 12 uur de stad in om de stoepen en de straten weer schoon en veilig te maken", vertelt Kristel van der Heiden van Stadsbeheer Rotterdam. "De stad is niet alleen van ons. Daarom roepen we iedereen op om mee te doen, zodat de straten sneller weer schoon en veilig zijn."

Goede voornemens

Niet iedereen zal fris en fruitig zijn of veel zin hebben om 1 januari met een bezem de straat op te gaan, daar heeft Kristel een tip voor: "Je kunt er wat gezelligs van maken met je buren. Met een warme kop chocomel gezellig allemaal de straat op!"

En wie het niet voor de gezelligheid doet, kan het nog voor de beweging doen. "Je kan ook gelijk beginnen aan je goede voornemens. Als je door de knieën gaat om dingen op te rapen, begin je vast lekker met verbranden", lacht Kristel.

Eerst water

Veiligheid staat voorop. Vuurwerk kan soms nog smeulen en niet alles gaat 's nachts af. "Wij adviseren om het vuurwerk eerst in een emmer water onder te dompelen en daarna pas in de afvalzak te gooien", zegt Kristel.

Er zijn speciale vuurwerkafvalzakken bij vuurwerkverkooppunten en stadswinkels in Rotterdam. De afvalzakken kunnen gewoon bij het restafval.