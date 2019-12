Zevenjarige alleen thuisgelaten door dronken, ruziemakende vader

De politie op Goeree-Overflakkee heeft in de nacht van maandag op dinsdag een 7-jarig jongetje opgevangen op een politiebureau op het eiland. De jongen was door zijn vader "moederziel alleen thuis" achtergelaten, terwijl de man aan het feesten en drinken was.

"Onze harten braken bij het zien van de jongen", zeggen de zes agenten op sociale media. "We hebben alle zes al het nodige meegemaakt bij de politie en zijn niet heel snel meer ergens van onder de indruk. Vannacht echter waren we dat wel."

Toen de vader uiteindelijk thuis kwam, zorgde hij daar voor geluidsoverlast en maakte ruzie. De politie heeft de man uiteindelijk aangehouden.

"Zo komt het dat we vannacht met het kleine mannetje onder het genot van een warme bak chocomelk op het politiebureau Nickelodeon zaten te kijken, terwijl vader in dronken toestand stampij aan het maken was in een ander politiebureau."

De jongen is later overgedragen aan zijn moeder. Ook is Veilig Thuis, de opvolger van het meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld, ingeschakeld.