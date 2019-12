Groenteboer Frans weegt laatste nootjes en bananen af aan de Bergselaan

De laatste dag van 2019 is ook het einde van een tijdperk voor bewoners rond de Bergselaan in Rotterdam-Noord. Groenteboer Frans van de Polder sluit zijn groentewinkel na bijna 30 jaar.

Op de stoep voor de winkel staat een tafeltje met twee kaarsen, verschillende groenten en wat fruit. "Een stilleven", legt Van de Polder uit. Hij heeft gemengde gevoelens over deze laatste dag.

"Ik heb het met ontzettend veel plezier gedaan", zegt Van de Polder. De groenteboer zou het liefst nog wel tien jaar verder willen, maar dat gaat niet. Het pand moest worden verbouwd en dat was te duur. "Dit besluit is gevallen, het pand is verkocht. Vanavond gaan de spandoeken op wit, dan gaat de gevelverlichting uit en is het gewoon klaar."



Ook al gaat zijn winkel dicht, Frans stopt niet met het vak. Op twee januari start hij bij de Groentemannen van Rotterdam aan het Amelandseplein in Rotterdam.

De groenteboer verwacht op zijn laatste dag achter de toonbank aan de Bergselaan wat mensen voor een borrel en een nootje. Hij groeide op in de buurt. Er zijn klanten van in de tachtig die hem al als kleine jongen kenden, vertelt hij. "Dat zijn geen klanten meer, dat zijn gewoon vrienden geworden."