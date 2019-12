Weerman Ed Aldus: 'Kans op dichte mist met jaarwisseling'

Feestvierders kunnen dinsdagavond niet alleen bij de Erasmusbrug in Rotterdam, maar ook in Hoek van Holland en op het strand van Nesselande genieten van een professionele vuurwerkshow. Maar hoe goed dat vuurwerk te zien zal zijn, is nog maar de vraag.

"Waarschijnlijk is het zicht rond de jaarwisseling zo'n tweehonderd meter", zegt weerman Ed Aldus dinsdagochtend. "Er is mogelijk kans op zeer dichte mist, dan heb je zichtwaardes van rond de vijftig meter." Dat doet zich vooral voor als het vuurwerk wordt ontstoken. "Het fijnstof wat dan in de lucht zit, trekt vocht aan en daardoor kan er extra mist ontstaan."

Volgens de weerman heeft vooral het noordoosten en het midden van het land hier last van, omdat dit deel van het land in de as van het hogedrukgebied zit en er daar nauwelijks wind is.

"Hier in de regio staat wat meer wind, windkracht 2 of 3. In Hoek van Holland heb je wellicht nog het beste zicht, maar het wordt allemaal nowcasten (weersvoorspellingen op zeer korte termijn, red.) Het is allemaal nog niet in kannen en kruiken."

'Alle vertrouwen'

Vooralsnog maakt Robbie Wels, de organisator van het Nationale Vuurwerk in Rotterdam, zich weinig zorgen over de mist. "Ik heb er alle vertrouwen in. Als organisator is de mist vreselijk, maar je hebt de weersinvloeden niet in de hand. We gaan het meemaken."

De voorbereidingen op de drie plekken van het vuurwerk zijn in volle gang. Kan dat vuurwerk niet lager worden afgestoken, als de mist te erg blijkt? "Het is echt professioneel vuurwerk, dat gaat over een aantal afstanden", zegt Wels. "We hebben het niet in de hand. Ik denk dat het wel goed gaat komen."

De drie vuurwerkshows zijn qua opbouw hetzelfde. Tien minuten lang is er een combinatie van licht, geluid en vuurwerk te zien. De shows worden begeleid met een 'nationale soundtrack'.

"Symfonische muziek, die we combineren met een aantal grote hits van het afgelopen jaar", legt Wels uit. "Als je vuurwerk afsteekt met muziek eronder, wordt het episch. Het geeft het een andere dimensie."