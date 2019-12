Winni is vrijwilliger in een hospice: 'Probeer de dood niet als vijand te zien'

Winni de Bruin is vrijwilliger in Hospice De Reiziger in Barendrecht. Hier begeleidt ze mensen in het laatste deel van hun leven. En dat hoeft zeker geen vervelende tijd te zijn. "Nergens wordt zo intensief geleefd als in een hospice."

Voor de serie Rijnmond Inspireert gaat presentator Peter van Drunen op zoek naar inspirerende regiogenoten. De Bruin draagt haar steentje bij met haar werk bij De Reiziger.

"Het is geen donkere sfeer. Het is een oude boerderij. Mensen komen ook vaak voor hun naasten kijken. Ze zijn dan ook geïmponeerd." Een tijd terug kreeg het hospice van De Bruin dan ook een mooi compliment. "Iemand zei: Als je hier bent, krijg je een kijkje in de hemel. Daar was ik wel van onder de indruk."

In het hospice worden de mensen tijdens de laatste dagen, weken of maanden van hun leven, verzorgd. "Eigenlijk gaat het hetzelfde als je het thuis zou zijn. Op een manier zoals de mensen dat zelf zouden vinden."

Van billen wassen tot een goed gesprek

Winni helpt de mensen op allerlei manieren. "Van strijken tot koken en van billen wassen tot een goed gesprek." Omdat ze ook trouwambtenaar is, heeft ze een van haar gasten mogen trouwen tijdens haar laatste dagen. "Zij wilde heel graag nog trouwen met haar lief. En omdat ik ook trouwambtenaar ben, mocht ik dat doen."

Voor Winni was dit een van de meest bijzondere momenten van 2019. "Toen ik haar vertelde dat ik haar ging trouwen, was ze zo gelukkig. Dat was zo mooi om te zien."

In het hospice proberen de vrijwilligers de laatste dagen van de bewoners zo mooi mogelijk te maken. "Het gemis, als je iemand kwijtraakt waar je heel veel van houdt, daar kan niemand iets aan doen. Wat wij proberen te doen is om de herinnering aan die laatste tijd zo mooi mogelijk te laten zijn voor de gast en zijn familie."

Wat De Bruin dan ook wil meegeven is: "Zodra je geboren wordt, weet je ook dat je op een bepaald moment doodgaat. Probeer de dood dus niet als vijand te zien, het kan ook een mooie vriend worden, die hoe dan ook in je leven is."