Tsonga ook naar ABN AMRO World Tennis Tournament

Tsonga in actie tijdens de Davis Cup. Foto: ANP/EPA/Chema Moya

In totaal zijn er tien spelers uit de top-20 van de ATP-ranking aanwezig in Rotterdam. Eerder werd bekend dat onder andere Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, Denis Shapovalov, Stan Wawrinka, Gaël Monfils, David Goffin, Danill Medvedev, Roberto Bautista Agut en Fabio Fognini al naar Rotterdam komen.

Toernooidirecteur Richard Krajicek: "Het is het spelersveld waar wij jaarlijks op mikken, breed met veel toppers. Op die manier is er iedere dag prachtig tennis te zien en is de kans op spannende wedstrijden het grootst. De mix van jong toptalent en gevestigde waarden levert naar verwachting mooie duels op."

Het WTT wordt van 8 tot en met 16 februari gehouden. Het tennistoernooi is via Rijnmond te volgen.