Dordtse winnaar Oudejaarstrekking 2018 haalt op de valreep prijs op

De man had geen idee dat hij vorig jaar zo'n grote prijs had gewonnen. "Ik kwam er gisteren achter dat ik gewonnen had toen ik het Straatje van vorig jaar ging inleveren voor een nieuw straatje Oudejaarsloten. Ik wist wel dat ik íets gewonnen had, maar van deze prijs had ik geen idee!"

De Staatsloterij zoekt nog naar drie winnaars van vorig jaar. In november werden ook al twee winnaars van vorig jaar gevonden.