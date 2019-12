KIJKTIP: Tel af naar 2020 met Dave's Wintervariété op TV Rijnmond

Dave herstelt al een aantal jaren een oude traditie in ere. Hij presenteert rond de feestdagen een variété-show. Eerder deed hij dat vanuit een spiegeltent in het Museumpark in Rotterdam, dit jaar vanuit het Bibliotheektheater in Rotterdam.

Dave zingt, danst, entertaint, jongleert, loopt op hakken, praat de show aan elkaar en wordt vergezeld van verschillende artiesten en acts.

Zo staan met Dave op het podium: Nederlandse jongleersensatie David Severins, de Duitse bellenblaasartiest en schaduwspeler Stephan Masur, acrobaat en eenwielerkunstenaar Tobit van Vliet, de Berlijnse Cyr Wheel artiest en whip cracking specialist Ole Moukkeole, en paalacrobaat en eenwielerkunstenaar Jasmijn Rubingh.

Vijf van de elf voorstellingen waren uitverkocht en de overige shows bijna. In totaal zagen meer dan 1400 bezoekers de voorstellingen.