Voedselbank blij met goede voornemens supermarkten

Enkele Dordtse supermarkten willen in het nieuwe jaar minder producten weggooien. Veel méér spullen, waarvan de houdbaarheidsdatum nabij is, gaan voortaan naar de Voedselbank.

Voorzitter Matthijs van Muijen van de Voedselbank Dordrecht is er blij mee. "Prima, deze goede voornemens van Jumbo en Plus. Maar ik hoop dat er nog velen volgen, want slechts één procent van al het voedsel wat verspild wordt, komt bij ons terecht."

"Te veel voedsel wordt weggegooid", zegt Van Muijen. "Daarvan willen we onze klanten, maar ook onze medewerkers, beter bewust maken. Met de voedselbank kunnen we die verspilling tegengaan", zegt Jan Willem Lemkes van de Jumbo in het Dordtse Sterrenburg.

Grote hompen vlees van de supers brengt de Voedselbank naar Nico van Pelt. De Dubbeldamse cateraar snijdt ze in porties voor de 350 klanten van de Voedselbank. "Dat doe ik pro deo, ja. Ik heb het zelf goed, dus dan doe je ook iets voor een ander."

Vlees dat tegen of over de houdbaarheidsdatum is, is zeker niet slecht, weet hij: "'tht' betekent 'tenminste houdbaar tot'. In de praktijk kun je het daarna gewoon nog eten. In de winter tot wel een week na die datum. Geen probleem."