Oom en neef Zijlaard kijken uit naar Wooning Zesdaagse

Maikel Zijlaard en Michael Zijlaard kijken reikhalzend uit naar de Wooning Zesdaagse van Rotterdam 2020. De ene doet voor de tweede keer mee als coureur aan de jaarlijkse wielerwedstrijd, de ander is wederom de wedstrijdleider in Ahoy.

Nieuw in de Zesdaagse is onze Gouden Buzzer, waarover Michael Zijlaard in bovenstaand interview spreekt. Maar ook de komst van de gele trui naar de wedstrijd in Ahoy is een noviteit dit jaar. Voor de gelegenheid heeft Michael de trui voor zijn neef alvast uit de verpakking gehaald:

Op TV Rijnmond wordt iedere dag rond 17:20 uur Zesdaagse TV uitgezonden en op dinsdagavond 7 januari wordt er live verslag gedaan van de laatste en beslissende avond. Radio Rijnmond is er op zondagmiddag 5 januari en dinsdagavond 7 januari live bij. Op rijnmond.nl zijn de hele week uitslagen, reportages, interviews en livestreams te zien over de Wooning Zesdaagse.