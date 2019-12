Sjaak wacht al jaren op veiligere N59 na verlies zoon

Eerst zien dan geloven. Zo reageert Sjaak van Bergen uit Stad aan ’t Haringvliet op het nieuws dat er een rijbaanscheiding komt op de N59. Van Bergen vraagt al jaren om de scheiding, nadat hij in 2010 betrokken was bij een ongeval.

Bij het ongeluk verloor Sjaak zijn zoon Kevin en twee vrienden. Zelf liep hij een dwarslaesie op. De frontale botsing ontstond doordat een tegenligger besloot een einde aan zijn leven te maken.



“Met de weg is eigenlijk niks mis. Maar het is wel veel drukker geworden”, vertelt Van Bergen. “En er zijn altijd gekken of onverlaten op de weg. Een barrière zorgt er dan toch voor dat er geen dodelijke ongelukken gebeuren. Dat zie je nu op de N57.”

Het duurt even voordat de rijbaanscheiding op het stuk tussen Hellegatsplein en Schaapsweg er is. De gemeente gaat uit van eind 2022, staat in het persbericht. “Nog drie jaar wachten dus”, verzucht Sjaak. “Het is dan twaalf jaar na het ongeluk. Ik vraag me dan af of er echt aan het redden van levens wordt gedacht of alleen aan geld.”



Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er uitgegaan wordt van eind 2022, vanwege het plannen van de werkzaamheden. De N59 is een belangrijke weg voor de doorstroming van het verkeer en er staan al veel onderhoudswerkzaamheden op andere wegen op de rol.