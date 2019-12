Patrick Joosten versterkt Sparta op huurbasis

Joosten kwam dit seizoen bij Utrecht niet tot veel speelminuten. Hij kwam in totaal tot negen officiële wedstrijden. Vorig seizoen werd Joosten nog verhuurd aan VVV-Venlo en scoorde hij zes doelpunten. Ook als aangever was hij belangrijk met zes assists.

Henk van Stee (technisch directeur) noemt Joosten op de eigen website multifunctioneel: "Hij kan als aanvallende middenvelder uit de voeten, maar ook eventueel als tweede spits. Hij is technisch vaardig en heeft diepte in zijn spel. Er was veel belangstelling voor hem van andere Eredivisieclubs, maar we zijn blij dat hij voor Sparta heeft gekozen om ons te versterken tot het einde van dit seizoen."