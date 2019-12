Oud en Nieuw ook hoogtepunt voor inbrekers: doe alsof je thuis bent

Hoewel het aantal inbraken de rest van het jaar daalt, wordt tijdens Oud en Nieuw nog altijd drie keer zoveel ingebroken als op de gemiddelde avond. Vorig jaar kreeg een recordaantal mensen een inbreker over de vloer tijdens de jaarwisseling. Wie de deur uit gaat om het nieuwe jaar in te luiden, doet er daarom goed aan niet alle lichten uit te doen.

Ook als je alleen even de straat op loopt om alle buren een gelukkig nieuwjaar te wensen, moet je op je hoede zijn. "Het is de ideale omstandigheid om in te breken", legt Susanne Schat van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid uit.

Chaos

"Normaal breekt een inbreker in rond vijf of zes uur 's middags. Maar met Oud en Nieuw is twaalf uur heel fijn, want dan is er chaos", zegt Susanne Schat. "Mensen gaan naar buiten, kinderen staan te springen, de tv staat aan. Iedereen staat op straat en niemand is verantwoordelijk voor het afsluiten van de woning."

"Vooral gelegenheidsinbrekers zijn op een dag als deze actief", vertelt de preventie-expert. "Ze gaan op in de menigte en grijpen hun kans waar mogelijk."

Plannen

Het beste is volgens Schat om voor de jaarwisseling afspraken te maken: "Wat doen we om twaalf uur? Wie is verantwoordelijk voor het afsluiten van de woning? Je moet het scenario plannen", zegt ze.

Ook voor wie het ergens ander gaat vieren heeft de expert tips: "Doe dan vooral alsof je thuis bent. Televisie aan, een glaasje wijn op tafel en alle lampen aan. Het is handig om je gordijnen half dicht te doen en de lampen bij alle deuren van je woning aan te doen. Dan moet een inbreker dichtbij komen om te zien of er iemand thuis is."