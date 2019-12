Wil je morgen naar een Nieuwjaarsduik? Hier lees je waar dat kan bij jou in de buurt

Het is vooral een Nederlandse traditie: op 1 januari rond het middaguur met z'n allen het koude water in springen. De Nieuwjaarsduik bestaat al tientallen jaren, met name op de stranden stromen massa's mensen de zee in, die overdag zo rond de 7 graden is.

Voor wie al van plan was een duik te nemen, of per ongeluk in een opwelling heeft toegezegd mee te doen, wij zetten de Nieuwjaarsduik-plekken in de regio op een rij:

Aan de kust

Om 12:00 uur kun je terecht op het strand 1e slag in Rockanje .

Vind je dat te vroeg, dan kun om 14:00 uur naar het Strand het Flaauwe Werk in Ouddorp .

Binnenland

Voor wie het strand bij de Noordzee een brug te ver is, zijn er ook Nieuwjaarsduiken op strandjes bij plassen in de regio. Om 12:00 uur geeft de burgemeester het startsein op het strandje bij Cape Helius in Hellevoetsluis . Op dezelfde tijd wordt er gedoken bij het Havenhoofd in Middelharnis .

Een uur later, om 13:00 uur, is de nieuwjaarsduik in Dordrecht op het strand de Merwelanden . Op dezelfde tijd kun je ook naar de Helling in Hardinxveld-Giessendam .

Om 14:00 uur organiseert Hendrik-Ido-Ambacht een Nieuwjaarsduik in het Sandelingenpark , naast het verhuisde Jeugdspeelpark.

Rotterdammers verzamelen om 14:00 uur bij de Zevenhuizerplas in Nesselande .

Inschrijven

Voor de meeste Nieuwjaarsduiken moet je je inschrijven. Dat kost een paar euro en moet vaak een uurtje van tevoren. Klik op de linkjes van de locatie bij jou in de buurt voor alle details.