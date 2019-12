De politie heeft dinsdagmiddag driehonderd kilo vuurwerk in een kelderbox gevonden in Rotterdam-Zuid.

Na een tip via Meld Misdaad Anoniem ging de politie op onderzoek uit. De toegestane hoeveelheid om in huis te hebben, is maar 25 kilo. Dat limiet werd dus ver overschreden.

De politie meldt dat er ook illegaal vuurwerk is gevonden en vuurwerk waarmee was geknutseld.