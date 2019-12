LIVE op Rijnmond: Rotterdam neemt afscheid van Jules Deelder

In De Doelen in Rotterdam wordt dinsdagmiddag afscheid genomen van dichter en nachtburgemeester Jules Deelder. Rijnmond is daar live bij, op radio, tv en Rijnmond.nl.

Er zijn optredens van verschillende artiesten, onder wie Kim Hoorweg, Terts Brinkhoff, Cok van Vuuren, Arend Niks, Peter Wassenaar, Aad van Pijlen, Boris van der Lek, Hans Dulfer, Benjamin Herman en Keimpe de Jong.

Onder meer de locoburgemeester Bert Wijbenga, acteur John Buijsman, schrijver Elfie Tromp, dichter Rien Vroegindeweij, hoofdredacteur van de Bezige Bij Suzanne Holtzer en dichter en schrijver Bart Chabot zullen spreken.

Jules Deelder overleed op 19 december in het Erasmus MC, in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. Hij was al een paar dagen ziek. Hij vierde in november nog zijn 75e verjaardag.