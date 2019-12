Honderden nemen in de Doelen afscheid van Jules Deelder

Een van de mensen die naar de Doelen is gekomen is stadsdichter Daniël Dee. "Ik heb in 2005 het geluk gehad met Deelder een korte toer te doen. Dan zat ik in de kleedkamer te wachten. En als Jules dan kwam dan ging het feest los. Dus het mag ook wel dat het vandaag losjes is."

Jules was een voorbeeld voor Daniël. "Ik ben heel dankbaar, zonder Jules was ik nooit dichter geweest. Ik zag hem op tv en ik dacht: die absolute vrijheid wil ik ook en toen ben ik gaan dichten."

Een jaar lang in het zwart

Het doel van de middag was voor Daniël herinneringen op te halen. "Eigenlijk vind ik dat Rotterdam een heel jaar lang in het zwart moet lopen, want dit is een groot verlies."

Daar is ook Harry-Jan Bus, directeur van theater Walhalla, het mee eens. "Die trots die Rotterdammers hebben, dat hebben we door Jules' werk. Daar heeft hij aan bijgedragen met zijn werk. Dat is een gat wat hij achterlaat want niemand gaat dat opvolgen."

Harry-Jan was hecht met Jules en zijn familie. "Eigenlijk was de hele familie bij ons betrokken. We waren heel close met elkaar. Gelijk het gevoel van wat moet deze stad zonder Jules die eigenlijk zoveel voor deze stad heeft betekend?"

Dit soort mooie herinneringen heeft acteur John Buijsman ook. "Er is eigenlijk niks zo Rotterdams als Jules. Van mij mag de Euromast ompleuren. Er is niemand zo goed in het uitleggen van Rotterdam als Jules dat doet."