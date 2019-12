Muzikant Benjamin Herman: 'Ik ga Jules ontzettend missen'

Herman kijkt terug op een mooie uitvaart: "Het was een heel mooi afscheid. Ari Deelder heeft een toespraak gehouden. Dat heeft ze fantastisch gedaan".

Ook trad hij op met zijn band. De familie had vooraf verzocht om geen trieste muziek te spelen. Daar hield Herman zich dan ook aan: "We hebben de Kraaienmars, zoals Jules dat noemde, van Chopin gespeeld. De dodenmars, maar in een iets vrolijkere bewerking."

Vriendschap

Er ontstond een hechte vriendschap tussen Herman en Deelder: "Toen ik in Rotterdam in kroegen ging spelen, kwam ik Jules altijd tegen. Als je goed speelde was ie spraakzaam. Het ging altijd over muziek. Toen we elkaar wat beter leerde kennen, ging het ook over persoonlijke dingen."

Herman herinnert zich Deelders liefde voor muziek: "Er waren heel vaak feestjes bij de Deelders thuis en daar schuifelde Jules ook altijd rond. En dan gingen Jules en ik vaak naar boven om plaatjes te draaien."



Samenwerking

Naast vrienden waren Deelder en Herman ook collega's. De samenwerking begon zo'n vijftien jaar geleden. "We hebben een theatershow gemaakt samen. Dat was heel leerzaam voor mij. Jules die hield er niet van om geregisseerd te worden, dat moest spontaan. Soms was het niet zo goed en andere avonden was het fantastisch."

Deelder droeg zijn gedichten voor en Herman en zijn band maakten daar muziek omheen. "Het was een gezellige bende. We hebben heel veel meegemaakt. Dat vond Jules ook het mooiste: op stap gaan met zijn band. Hij kon niet wachten om weer in de auto te stappen en een nieuw avontuur te beleven. Ook al was het ergens achteraf in een schouwburg, hij had er altijd zin in."

Rasechte optimist

Deelder kwam volgens Herman over als een norse man, maar wie hem echt kende, zag een andere kant van hem: "Hij was een ontzettende optimist en een levensgenieter. Hij inspireerde mij met zijn levenslust. Hij ging er vol in als ie ergens aan meedeed."

Herman koestert Deelders energie en de manier waarop hij in het leven stond. "Wat ik altijd mooi vond, is dat als hij een plaatje opzette dan was zijn aandacht er altijd helemaal bij. Dan ging hij er zo vol in op, dat luisteren was dan het enige wat hij dan deed. Geen half werk."