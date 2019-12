Viervoeters als de dood voor vuurwerk: 'Trainen is de beste optie om ze eraan te laten wennen'

Het vuurwerk is gekocht, het hoeft nu alleen nog maar afgestoken te worden. Dat gaat vannacht dan ook weer massaal gebeuren. Veel mensen beleven daar veel plezier aan, maar onze trouwe viervoeter moet er over het algemeen maar niks van hebben.

Hijgend, tong uit zijn bek en kwijl producerend. Zo omschrijft een vrouw haar hond de afgelopen dagen.

De hond van een andere hondenbezitster in het park heeft het op dagen als deze nog zwaarder. "Als ik hem mee naar buiten wil nemen en hij hoort een knal, dan gaat hij plat op de grond liggen. Ik krijg hem dan met geen stok meer verder en moet ik hem echt mee naar binnen slepen."

Trainen

Dierenarts André Gebben heeft wel een paar tips. "Trainen is een van de beste opties om ze aan het geluid te laten wennen. Je kan cd's afspelen met knalgeluiden en langzaam het geluid opvoeren. De honden leren dan dat er aan een knalgeluid niks negatiefs vast zit."



Een andere mogelijkheid is de hond wat rustgevende medicatie geven, maar dat is volgens dierenarts Gebben een uiterste redmiddel. "Het zijn middelen waar best wat bijwerkingen aan kunnen zitten, dus als het niet hoeft, dan liever niet. Helaas zit er bij bepaalde honden niks anders op dan ze rond middernacht toch een kalmeringsmiddel te geven."