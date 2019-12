Carbidschieten in Abbenbroek: 'hoop lawaai maar wel veilig'

Elk jaar sleutelen ze weer aan de kanonnen en het systeem waarmee ze Carbidschieten: een vriendengroep in Abbenbroek. Sinds 2007 houden de vrienden hun traditie in ere. En elk jaar wordt het net iets spectaculairder.

De vrienden hebben twee dubbelloops-kanonnen geplaatst op het weiland achter het huis van Peter Koornneef. Die vindt het prachtig wat de vrienden doen. "Ik zie liever dat ze hier bezig zijn dan dat ze de straat op gaan. Hier weet ik dat het veilig is."

Carbidschieten is normaal niet zonder risico. Op het moment dat het vlammetje bij het gasmengsel wordt gebracht, kan het verkeerd gaan. Maar Martin Buitendijk en zijn vrienden hebben dat risico geheel uitgebannen.

Explosief

Ze hebben zelf een stalen koker gelast, die onder hoge druk kan staan. Daar wordt eerst water in gegoten. Daarna gaan de Carbidstenen in de koker, maar die blijven hangen op een rooster bovenin. Als de koker is afgesloten wordt de koker gedraaid en dan ontstaat het explosieve gas waarmee normaal de deksels van melkbussen kunnen knallen.

Maar het gasmengsel gaat via een leiding naar een compressorvat. Vandaar gaat het gas via slangen naar de twee 'kanonnen'. Alles is afsluitbaar met kranen. Als de kanonnen gevuld zijn met gas, wordt op afstand een bougie ontstoken. Een sirene waarschuwt iedereen om zijn oren dicht te houden en dan volgt de knal.

Als de verhouding gas en lucht perfect is, gaat de knal door merg en been. Omstanders die allemaal welkom zijn op het weiland aan de Haasdijk in Abbenbroek kijken met ontzag naar de kanonnen en juichen na iedere explosie.

Martin Buitendijk en zijn vrienden hebben de grootste lol op het weiland. Maar er is wel een gevaar. In Zuidland rukt een nieuwbouwwijk op richting het weiland van de familie Koornneef.

Afstand

"Volgend jaar staan de huizen misschien al op 40 meter afstand," vreest de Abbenbroeker. "We kunnen nog proberen wat verder van de huizen op het weiland te gaan staan, maar als mensen echt gaan klagen is het misschien voorbij."

Buitendijk hoopt dat er volgend jaar weer geknald mag worden. "We hebben geflyerd in de woningen", zegt Buitendijk. Daarop is ook een telefoonnummer vermeld waar mensen met klachten terecht kunnen. Hopelijk valt het mee".