Surinaams oudjaar: gratis maaltijd bij Toko Sodiro

Geen oliebollen, maar saotosoep, bami en pom bij de Surinaamse Toko Sodiro in winkelcentrum Binnenhof in Rotterdam. Eigenaar Dirk Royer serveert traditioneel op 31 december gratis een maaltijd aan klanten en bewoners uit de wijk.

Al negentien jaar zit Royer met zijn toko is het winkelcentrum. Speciaal voor vandaag heeft hij een leegstaand winkelpand naast de toko ingericht als ruimte waar mensen eten kunnen opscheppen.

Volgens hem is het uitdelen van maaltijden een traditie die overgewaaid is uit Suriname. "Oudjaar vieren we met z'n allen. Lekker eten en feest vieren. Het jaar uitluiden en nieuwe jaar weer beginnen."

Verrukkelijk

Een klant schept net een kom vegetarische saotosoep oftewel JavaansSurinaams oudjaar: gratis maaltijd bij Toko Sodiroe kippensoep op. Ze zegt dat het haar nooit is opgevallen dat er op oudejaarsdag een feestje wordt gevierd door Dirk. "Ik kom al jaren in de toko, de eigenaar is heel vriendelijk. Het eten is verrukkelijk en ik vind het leuk dat hij dit doet."

Een man aan een andere tafel geniet van zijn bord opgeschepte Surinaamse lekkernijen. Zij zegt dat de gerechten als vanouds smaken. "Ik ben eerder in Suriname geweest en lekker gegeten. Het is lekker pittig, ik houd ervan."