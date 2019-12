Meerdere hulpverleners bekogeld met vuurwerk

In Zwijndrecht werden brandweerlieden belaagd met vuurwerk terwijl ze een brand aan het blussen waren in de wijk Noord. "Wij vinden dit onbegrijpelijk en onacceptabel", schrijft het brandweerkorps. "Gelukkig krijgen we bij het merendeel van de incidenten wel veel positieve reacties van inwoners op straat. Dat doet ons goed." Volgens de brandweer raakte niemand gewond.

In Rotterdam is een man opgepakt die vuurwerk gooide naar de politie. Agenten volgden de man via cameratoezicht in het Oude Westen. Hij kon daardoor later worden aangehouden in de wijk. De man bleek een opleiding te volgen voor een functie bij de overheid, schrijft de wijkagent op Twitter. "Hoe dom kan je zijn!"

Minister Grapperhaus van justitie riep mensen eerder op de dag op tot bezinning. Hij vreesde een jaarwisseling die uit zou draaien op een 'wildwestfeest' met incidenten.

"Alcohol en drugs leiden tot wangedrag. Hou daarmee op: beheers je", zei de minister bij een bezoek aan brandweerposten in Den Haag en Zaanstad. Hij benadrukte bij dat bezoek dat het kabinet veel maatregelen heeft genomen om geweld met de jaarwisseling aan te pakken.