Aboutaleb: 'Het gaat met veel mensen goed, maar niet met iedereen'

"Ik hoop voor veel mensen veel gezondheid en voorspoed", zei Aboutaleb met vuurwerkbril op om het goede voorbeeld te geven.

"Het gaat met veel mensen goed, maar niet met iedereen. Dus ik hoop dat anderen weer een beetje kunnen bijtrekken in 2020 en iets beter op elkaar letten en zorgen."

De vuurwerkshow zelf verliep volgens plan. Even leek het erop dat dikke mist roet in het eten zou gooien, maar de mist trok in de loop van de avond weg richting het noorden van Nederland. Daar ontstonden wel grote problemen. Soms was het zicht minder dan tien meter.