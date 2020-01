Zo verliep de nieuwjaarsnacht: veel brandjes, 'geen grote incidenten'

De jaarwisseling is in onze regio ‘zonder al te grote incidenten verlopen’. Dat zegt de politie. Over het aantal aanhoudingen van afgelopen nacht wil de politie nog niets zeggen.

Op Katendrecht is een zwaargewonde man aangetroffen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De politie kan niet zeggen of de man is neergestoken, neergeschoten of is mishandeld. Er zijn wel twee verdachten aangehouden.



Op de Groene Hilledijk in Rotterdam zagen agenten via cameratoezicht een man lopen met een wapen. Hij is aangehouden.

Op de Waalstraat in Rotterdam-Charlois zijn drie mannen opgepakt voor het inbreken en het in brand steken in auto’s. Bij de aanhouding werd ook een waarschuwingsschot gelost.

Voor de brandweer was het een drukke nacht met veel kleine buitenbrandjes. Grote branden waren er niet.

In Maassluis was er brand in een snackbar aan de Dennendal. Aan het Generaal van der Heijdenplein in Rotterdam was er een uitslaande brand op een zolderverdieping.

In de rest van de regio was het relatief rustig. In Vlaardingen, waar de vreugdevuren niet door mochten gaan, was de sfeer volgens verslaggever Ronald van Oudheusden ‘feestelijk’.

In Zwijndrecht zijn aan het begin van de avond brandweermannen bekogeld met vuurwerk. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt tijdens de jaarwisseling.

Het nieuwe jaar begon met grote vuurwerkshows bij de Erasmusbrug in Rotterdam, Hoek van Holland, Nesselande en het drierivierenpunt bij Dordrecht. Mist leek nog even roet in het eten te gooien, maar de mist trok in de loop van de avond weg.

In Hoek van Holland, Nesselande en bij Dordrecht was er voor het eerst sprake van een georganiseerde vuurwerkshow. Bij de ErasmusbrugBurgmeeester Aboutaleb mocht om middernacht op de knop van het vuurwerk drukken. Hij had ook nog een nieuwjaarswens voor alle Rotterdammers (en waarschijnlijk ook voor de mensen daarbuiten).