Fikse stijging beschadigde ogen tijdens nieuwjaarsnacht in Oogziekenhuis

Volgens een woordvoerder van het Rotterdamse ziekenhuis is het 'gissen naar een oorzaak'. "Er is meer vuurwerk verkocht en het was mistig, maar of dat de redenen zijn, dat is echt niet in te schatten".

In totaal is er sprake van 21 beschadigde ogen. Volgens het Oogziekenhuis is de helft van de letsels blijvend.

De meeste letsels zijn veroorzaakt door legaal siervuurwerk. De helft van de slachtoffers was omstander. Geen van de patiënten droeg een vuurwerkbril.

Blijvend letsel houdt in dat er sprake is van verminderd zicht tot ogen die volledig blind worden of zelfs verwijderd moeten worden.

In de vroege ochtend van de Nieuwjaarsdag zijn de eerste zes operaties uitgevoerd om de schade aan de ogen te herstellen of te beperken. Later worden nog meer slachtoffers verwacht, die zich eerst bij andere ziekenhuizen hebben gemeld.

“De letsels van afgelopen jaarwisseling zijn vergelijkbaar aan die van de voorgaande jaren. Daarom toont ook deze jaarwisseling aan dat we moeten stoppen met consumentenvuurwerk.", zegt oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis.

Vorig jaar zijn tijdens de jaarwisseling tien mensen blind geraakt aan een oog.