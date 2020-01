Verbod op vreugdevuren leidt niet tot problemen in Vlaardingen

Oudejaarsnacht in Vlaardingen verliep rustig en gezellig. In de haringstad was de angst voor ongeregeldheden groot, omdat de beruchte Vlaardingse vreugdevuren na eerdere problemen verboden werden. Veel inwoners hadden hier geen begrip voor. Toch bleven problemen uit.

"Gezondheid, geluk en voorspoed voor heel Vlaardingen en voor de mooie wijk waar wij in leven", zegt een van de bewoners tegen verslaggever Ronald van Oudheusden. "Mijn goede voornemens? Deze wijk handhaven met elkaar, puur zijn en eerlijk."

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en de politie geven al jaren aan dat de vuren voor onveilige situaties zorgen. Ook omwonenden hadden al langer problemen met de jaarlijkse vreugdevuren aan de Marathonweg en aan de Broekweg.

Explosie

In 2009 maakte toenmalig burgemeester Tjerk Bruinsma een einde de traditie vanwege een gigantische explosie waardoor honderden ruiten werden vernield.

Ook in de periode daarna, toen de vuren onder strengere voorwaarden weer werden toegestaan, zorgden de vreugdevuren voor wantoestanden.

Zo gooiden opstandige Vlaardingers regelmatig fietsen in de smeulende restanten van het vuur. Daarnaast werd steeds zwaarder vuurwerk in de vlammen geslingerd en dat leidde tot hachelijke situaties.

Burgemeester Annemiek Jetten had er genoeg van en besloot de traditie te verbieden. Dat verbod leidde tot meerdere protesten, opstootjes en zelfs een bedreiging aan het adres van de inmiddels opgestapte burgemeester.

Enkele maanden geleden nam de gemeenteraad van Vlaardingen het besluit dat er geen vreugdevuren meer zouden komen. Er werden nog twee verzoeken tot een ontheffing afgewezen.

Op de plek aan de Marathonweg waar jarenlang het grote vreugdevuur was werd een paar dagen na dat besluit in het geniep toch weer een vreugdevuur opgebouwd. De politie greep in door elf mensen te arresteren. Zij werden een dag later wel weer vrijgelaten.