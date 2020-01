VIDEO: Jongeren bekogelen handhavers en burgemeester: 'gelukkig ontplofte het tien meter bij me vandaan'

Burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht heeft hoogstpersoonlijk jongeren gefilmd die handhavers hebben bekogeld op Oudjaarsdag. "Die nitraten en die ‘salute shell van 10 centimeter doorsnee’ snap ik echt niet", schrijft Van Hemmen op Facebook. "Gelukkig ontplofte hij een meter of tien bij me vandaan."

Van Hemmen ging traditiegetrouw tijdens de jaarwisseling op surveillance met de wijkagenten. Daarbij zag hij van zeer dichtbij hoe jongeren vuurwerkbommen naar handhavers gooiden.

In de video hierboven is te zien hoe de handhavers belaagd worden door jongeren. Dat het om gevaarlijk vuurwerk gaat, is vooral te zien bij de tweede explosie.

De burgemeester van Sliedrecht uit ook zijn waardering voor de handhavers via sociale media. "Blijkbaar is een BOA of een politieagent zijn - ook in Sliedrecht - niet de meest veilige baan op deze dag. Respect voor onze mannen en vrouwen die voor onze veiligheid bezig zijn."

Van Hemmen heeft het filmpje gedeeld in de hoop dat ouders en jongeren hierover in gesprek gaan. "Er zijn geen grenzen en dit is gewoon levensgevaarlijk." Daarnaast hoopt de burgemeester dat er landelijk gesproken zal worden over het ongeoorloofde vuurwerk. "De vuurwerkdiscussie gaat steeds over het legale spul, terwijl het echte gesprek gaat over het illegale vuurwerk."

In gesprek met Rijnmond noemt de voormalig wethouder van de deelgemeente IJsselmonde het wel 'de rustigste Nieuwjaarsnacht tot nu toe'.