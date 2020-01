Brandweer vol aan de bak met jaarwisseling, maar grote brand blijft uit

Het was een drukke jaarwisseling voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vanwege de grote hoeveelheid meldingen bij de brandweer - en ambulancediensten, maar er waren geen grote incidenten. Dat zegt woordvoerder Jop Heinen op Radio Rijnmond.

"Het is wel bijzonder dat het grootste deel van de incidenten in een jaar na één nacht al achter de rug is", zegt Heinen. Daarmee doelt hij op de ruim zevenhonderd meldingen die binnenkwamen voor de brandweer en de 170 ambulance-inzetten.

Heinen: "Ruim zeshonderd van de brandweermeldingen gingen over buitenbranden Een kleine vierhonderd betrof containerbrandjes. Ook wel veertig meldingen van gebouwbrand, maar dat blijkt dan meestal loos alarm."

Opvallend noemt Heinen de daling van het aantal autobranden. Vorig jaar waren zeventig auto's in vlammen opgegaan. Dit jaar waren dat er veertig.

Zo'n vijfhonderd brandweer - en ambulancemensen waren op nieuwjaarsnacht op de been. "Wat wij de weg op hebben gestuurd, is het maximale. Het is niet zo dat er volgend jaar nog een auto bij kan."