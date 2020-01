Zo word je gelukkiger in 2020

Heeft het zin om ieder jaar jezelf even tegen het licht te houden en een aantal zaken te resetten? Ja, zegt geluksprofessor Ruut Veenhoven aan de Erasmus Universiteit. "Je kunt er gelukkiger van worden."

Veenhoven doet al bijna vijftig jaar onderzoek naar geluksgevoel, gelukkig zijn en gelukkig(er) worden.

"Goede voornemens zijn onderdeel van bewust leven en maken het leven er daarmee meestal leuker op. Mensen die het idee hebben dat ze een speelbal van het lot zijn en weinig voornemens maken, blijven gemiddeld minder gelukkig dan mensen die het idee hebben smid van eigen geluk te zijn," legt hij uit.

Gezonder leven

Gezonder leven is één van de meest voorkomende voornemens en eentje waarbij je vrij makkelijk resultaat kan boeken. "Als je je voorneemt gezonder te leven, dan is de kans groot dat je gezonder wordt en daarmee ook gelukkiger", zegt de geluksprofessor.

Sofie en Amber hebben samen het goede voornemen om volgend jaar het dansen weer op te pakken. Ook zal Sofie een nieuwe poging wagen te stoppen met roken. "Ja, dat is wel een dingetje", geeft ze toe. "Ik zie het nooit als mislukt. Stoppen met roken is een lang proces en elke keer als het mislukt, dan denk ik: morgen weer een dag."

Hard nadenken

Als je mensen op straat vraagt naar hun goede voornemens van het afgelopen jaar, dan moeten veel mensen hard nadenken, zijn ze die vergeten en geven ze eerlijk toe dat veel voornemens gestrand zijn. "We doen altijd aan goede voornemens, maar meestal, uhhhh, diepe zucht, komt het er niet zo uit en wil je het wel proberen", geven de vriendinnen Emmy en Anita eerlijk toe.

De geluksprofessor waarschuwt voor de nadelen van goede voornemens: "Als het je niet lukt om de voornemens waar te maken, dan kan dat afbreuk doen aan je zelfbeeld en het vertrouwen dat je je lot in eigen hand hebt." Denk er goed over na en stel haalbare doelen is zijn advies.

Begin bij jezelf

"Het moet echt bij je zelf beginnen, en als je geen motivatie hebt en geen geen doel voor ogen, dan gaan die voornemens ook niet lukken", is de overtuiging van student Hawar. Zijn goede voornemens van het afgelopen jaar waren zijn best doen op school en zijn ouders trots maken, en daarmee heeft hij twee doelen in één klap bereikt. "Het is gelukt. Ik heb mijn best gedaan op school en daarom zijn mijn ouders trots op mij."

Sociale doelen zoals meer doen met de kinderen, familie en vrienden leveren meer geluk op dan materiële doelen zoals een grotere auto. Dat blijkt uit onderzoeken waarbij geluksprofessor Veenhoven betrokken is geweest.

Goede voornemens raken ook aan de essentie van je bestaan. Op straat krijg je diverse antwoorden als je vraagt naar het nut van goede voornemens. De één zegt om aan jezelf te blijven sleutelen, een ander om meer content te zijn, en weer iemand anders zegt dat het je gewoon lekker bezighoudt. Volgens de geluksprofessor kom je door bezig te zijn met goede voornemens terecht bij de ruimere vraag: wat wil ik eigenlijk in het leven?"

De gelukswijzer

Dat is een lastige vraag waar het antwoord niet klip en klaar op is te geven. Een hulpmiddel kan zijn de gelukswijzer die je online gratis kan invullen. Volgens de geluksprofessor kom je zo te weten of er meer geluk voor jou inzit, hoe prettig je je voelt bij je dagelijkse bezigheden en hoeveel tijd je besteed aan minder prettige zaken. Uit onderzoek blijkt dat gebruikers van deze e-tool een tikje gelukkiger zijn geworden.

De dames Emmy en Anita houden goede moed voor 2020 en de jaren die gaan komen. "Nu komt 2020 en we gaan het opnieuw proberen", zeggen ze lachend en met gezonde zelfspot. "Want voor je het weet, staat 2021 alweer voor de deur en is het alweer niet gelukt. Maar we gaan er zeer zeker weer voor!"