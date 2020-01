Rotterdammer omgekomen na ongeluk op A16

Een 59-jarige Rotterdammer is omgekomen bij een eenzijdig ongeluk bij knooppunt Galder. Vier andere familieleden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Tilburg en Breda.

De man zat in de auto op de A16 en was onderweg naar Eindhoven Airport. Bij de afrit naar de A58 raakte hij de macht over het stuur kwijt. De wagen kwam op z'n kant in de sloot terecht naast de snelweg.

De Rotterdammer is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.