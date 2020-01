Oogarts over Oud en Nieuw: 'het was een horrornacht'

Oogarts over vuurwerkletsel: 'het was een horrornacht'

Hij is wel wat gewend, oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam, maar zo heftig als tijdens deze jaarwisseling maakte hij het niet vaak mee. "Het was een horrornacht."

In een paar uur tijd kwamen er achttien mensen binnen met zwaar oogletsel veroorzaakt door vuurwerk. "Het is vele malen erger dan voorgaande jaarwisselingen", gaat De Faber verder. "Ik denk dat het een jaar of 9 geleden is dat we zo'n nacht hadden als deze. Ik ben wel wat gewend. Dit is mijn 22e nieuwjaarsdienst, maar dit is er toch wel een die in de top 3 terechtkomt."

De Faber staat even de pers te woord, voordat hij weer naar de volgende operatie gaat. Hij heeft er al vier achter de rug en er volgen er nog twee. Bijzonder druk, zo omschrijft hij het.

De bekendste oogarts van Nederland zegt dat hij het vooral jammer vindt dat met deze jaarwisseling de dalende trend van het aantal vuurwerkslachtoffers ongedaan is gemaakt. "Er zitten ook wel wat gevallen bij, waarvan ik me afvraag of ze ooit wel weer kunnen zien. Mogelijk moeten er zelfs ogen verwijderd worden."

Volgens de Faber zijn onder de slachtoffers ook mensen die al dertig zijn of ouder. "Dan zou je toch denken dat zij inmiddels beter weten, maar dat is dus niet het geval." Geen enkel slachtoffer droeg vannacht een vuurwerkbril.

Oorzaak

Maar wat veroorzaakt deze stijging? De Faber kan alleen maar gissen. "Er is meer vuurwerk dan ooit verkocht, als ik de branche moet geloven. Verder was het rustig, droog en stond er geen wind. Er waren dus ook meer kijkers buiten. Dat zie je dan ook weer terug in de cijfers, want de helft van de slachtoffers was omstander."

Zeker driekwart van de slachtoffers raakt gewond door siervuurwerk. Maar ook dat vuurwerk wordt steeds ingewikkelder, zegt De Faber. De Faber: "Neem bijvoorbeeld die speciale dozen met vuurpijlen die aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Dat moet wel goed gebeuren én je moet het aan de juiste kant aansteken. Want aan één kant zit een schietlont. Als je dat aansteekt, ontploft vrijwel meteen de boel. Van dat soort gevallen heb ik er wel vier gezien vandaag."

'Niet in handen van een leek'

De strekking van het verhaal van De Faber is duidelijk. Het liefste heeft hij dat er een verbod komt op consumentenvuurwerk. "Dit zijn wel gewoon explosieven. Die moet je niet in de handen duwen van een leek."

Daarom is De Faber ook een groot voorstander van grote vuurwerkshows, zoals bij de Erasmusbrug. "Ik vind vuurwerk ook geweldig om naar te kijken", sluit De Faber af. "Vuurwerk is mooi om te zien, maar het moet niet het laatste zijn wat je te zien krijgt."