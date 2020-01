Politieagent krijgt vuurpijl in gezicht, dader biedt excuses aan

Een politieman heeft tijdens de jaarwisseling in Schiedam een vuurpijl in het gezicht gekregen. De dader bood direct daarna zijn excuses aan.

De agent moest met lichte verwondingen naar het ziekenhuis. Over het letsel is verder niets bekend. De dader beweert dat het geen bewuste actie was. Er is geen aanhouding verricht.

Verder laat de gemeente Schiedam weten dat de jaarwisseling zonder grote incidenten is verlopen. De hulpdiensten hadden wel hun handen vol aan kleine brandjes. Het ging vooral om containerbranden. Ook een aantal auto's liep zware schade op.

Op de Celsiusstraat kon een beginnende brand snel worden geblust. Het gebouw liep wel wat schade op. Van een schoolgebouw aan de Eduard van Beinumlaan sneuvelden ruiten, waarschijnlijk door zwaar vuurwerk. In Groenoord gingen twee bestelbusjes in vlammen op.