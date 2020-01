Vlissingen chagrijnig over concurrentie uit Rotterdam

"Met name Rotterdam zegt bijna expliciet dat zij daarin de nummer één wil worden", zegt wethouder De Jonge van Vlissingen tegen Omroep Zeeland . "Rotterdam heeft ook op de Tweede Maasvlakte nog alle ruimte om zich met de aanleg van windmolenparken op zee bezig te gaan houden."

Hij zegt dan ook dat Vlissingen er alles aan moet doen om de koppositie te behouden. "We moeten onszelf sterker positioneren. Wíj zijn de grootste haven als het gaat om het bouwen van windmolenparken op zee, en niet Rotterdam!"

Onlangs is de eerste paal geslagen voor de bouw van windmolenparken voor de Zeeuwse kust. Het startschot daarvan werd gegeven in in Rotterdam. "Daar was ik best wel chagrijnig over", aldus de Jonge.