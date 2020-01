Ontwerper Rotterdams slavernijmonument herdacht: 'Alex was een jonge man, maar een oude geest'

Een indrukwekkende bijeenkomst op de Lloydkade in Rotterdam woensdagmiddag. Daar kwamen honderden mensen samen om kunstenaar Alex da Silvia te herdenken. De ontwerper van het slavernijmonument aan de Nieuw Maas overleed maandag aan een hartaanval.​​​​​​"We hebben beelden gekregen van zijn begrafenis, gisteren in Mindelo (Kaapverdië) en ik heb mijn vader gesproken, die daarbij was. Hij zei dat het een tijd geleden is dat er zoveel mensen naar een begrafenis toe kwamen", zegt Carlos Gonçalves, een vriend van Da Silva. "Je ziet het nu ook. Veel mensen zijn hierheen gekomen om Alex te herdenken."

Ook de locoburgemeester was op nieuwjaarsdag naar de Lloydkade gekomen. "Ik ben namens de stad Rotterdam en het stadsbestuur dankbaar voor deze man", zegt Bert Wijbenga. "Het verdriet kan niet weggenomen worden. We kunnen alleen bedenken dat het mooie van een kunstenaar zijn, is dat je iets achter kunt laten. Ik hoop dat u troost kunt putten uit wat hij achterlaat."

Slavernijmonument

De van oorsprong Angolese Da Silva kwam in de jaren negentig naar Rotterdam en studeerde aan de Willem de Kooning Academie. Hij maakte in 2013 het Rotterdamse slavernijmonument; een gestileerd schip van cortenstaal met daarop vier figuren die hun vrijheid tegemoet dansen.

Het werd geplaatst op de plek waar slavenhandelaren in de zeventiende eeuw hun vuurwapens, aardewerk en sterke drank verhandelden. Die gingen vervolgens naar Afrika, waar ze werden geruild voor slaven.

Bij zijn kunstwerk verzamelden zich veel mensen, voornamelijk uit de Kaapverdische gemeenschap, om stil te staan bij het leven van de kunstenaar. "Alex was een jonge man, maar een oude geest", zegt zijn vriend Carlos Gonçalves.

Filosoof

"Hij probeerde de wereld beter te maken. Hij was een inspirerend iemand. Ik zag hem ook als filosoof, iemand die heel goed over heel veel dingen nadacht en daar graag ook met mensen in gesprek over ging."

Da Silva was maandag aan het basketballen in Kaapverdië, waar hij woonde, toen hij een hartaanval kreeg. Hij is 45 jaar geworden.