Veegploeg maakt korte metten met vuurwerkrommel in Rotterdam

Je zou misschien denken dat het lastig is om personeel te vinden de ochtend na Oud en Nieuw, maar er melden zich altijd genoeg vrijwilligers aan om op deze dag te werken. Met ongeveer honderd man wordt de stad schoongemaakt.

"Het is een leuke dag om te werken", vertelt veegwagenbestuurder Michel. "De stad is extra vies en als je er dan voor zorgt dat het weer lekker opgeruimd is, dan geeft dat veel voldoening."

Ontbijt

De dag begon voor de schoonmakers met een gezamenlijk ontbijt. Teamleider Chris van der Kooij laat in een toespraak weten trots te zijn op de 'stoere mannen en vrouwen' die er vandaag zijn.

De resten worden bij elkaar geveegd en dan gaat de veegwagen eroverheen. Dozen en pijlen die te groot zijn worden in een losse wagen geladen. Of het dit jaar erger of minder erg is met vuurwerkrommel valt niet te zeggen. Per wijk is de hoeveelheid troep ook heel verschillend.

"Mensen worden straks wakker en denken dat het wel meevalt met de rommel, maar wat ze dan niet doorhebben is dat wij al zijn geweest om op te ruimen", legt Van der Kooij uit.

Waardering

Hij zou graag zien dat Rotterdammers wat vaker laten weten dat ze de inzet van de veegploeg waarderen.

"Het is hard werken, fysiek zwaar en deze mensen mogen dus best vaker horen dat we trots op ze zijn!"