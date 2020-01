Henk van Stee over transfers Sparta: 'Het worden spannende dagen'

Henk van Stee heeft zich de afgelopen dagen stevig geroerd op de transfermarkt met Sparta. De technisch directeur haalde nog voor de officiële opening van de wintertransfermarkt linksback Mica Pinto van Fortuna Sittard en huurde Patrick Joosten van FC Utrecht. In gesprek met Rijnmond geeft van Stee uitleg over alle spelerswisselingen waar Sparta mee bezig is.

Joosten stond al langer op de radar bij de technisch directeur van Sparta. "We zijn al een aantal maanden met Patrick Joosten bezig. Ik heb al eerder gesprekken gevoerd met FC Utrecht, toen was het onhaalbaar. In die zin dat FC Utrecht hem niet wilde laten gaan. Op het moment dat het ging spelen, moet je erbovenop zitten. Dat is nu gelukt", legt Van Stee uit over het aantrekken van de 23-jarige aanvaller, die voor een half jaar gehuurd wordt.

Na de huurovereenkomst ziet Van Stee mogelijkheden om Joosten definitief Spartaan te maken. 'FC Utrecht heeft een optie van een jaar op zijn huidige contract dat deze zomer afloopt. Zij gaan die optie lichten. Maar wellicht aan het einde van het seizoen, als wij erg tevreden zijn en Patrick Joosten is erg tevreden, bestaat er een kans dat wij hem gaan kopen."

Pinto

Met het binnenhalen van Mica Pinto heeft Sparta eindelijk de lang gekoesterde linksback die de club zocht. Het aantrekken van de Portugees heeft volgens Van Stee echter niks te maken met de kwaliteiten van de huidige Sparta-linksback Lassana Faye. "Het was dit seizoen een probleem dat we iedere positie dubbel bezet hebben, behalve de linksback positie. Dat betekend niet dat we ontevreden zijn over Lassana Faye, want we hebben met hem 23 punten gehaald. We hebben alleen geluk gehad met schorsingen en blessures. Dan is het prettig dat je een bredere selectie krijgt, en dus wat meer concurrentie."

Spannende dagen

Naast het binnenhalen van spelers is Van Stee ook bezig met de verkoop van spelers. Spits Ragnar Ache lijkt zo goed als zeker naar Eintracht Frankfurt te vertrekken, maar wanneer de definitieve klap op de deal komt weet Van Stee nog niet. "Het zal nog een weekje duren. We wachten rustig af, maar we zijn er nog niet helemaal uit. Het gaat in ieder geval de goede kant uit."

Ook een eventueel verhuur van Halil Dervisoglu door Brentford aan Sparta is nog onzeker. Van Stee zou de spits die in de winter naar het Engelse Brentford vertrok graag nog een half jaar huren. "Pas na één januari wordt bekendgemaakt of Brentford hem wil verhuren aan Sparta. Dus dat wordt de komende dagen nog wel spannend. Ze moeten nog één wedstrijd spelen. Ze willen hem testen, ze gaan goed bekijken of hij al klaar is om de komende maanden bij Brentford te spelen en of hij toegevoegd kan worden aan hun huidige selectie."

De derde spits van Sparta, Lars Veldwijk, heeft daarnaast ook een vertrekwens neergelegd bij Sparta. Van Stee heeft nog geen concreet bod op de Zuid-Afrikaans international mogen ontvangen. "Ik hoor al een jaar of Lars Veldwijk weggaat. Zolang ik nog geen concrete aanbieding heb gekregen van clubs neem ik het op dit moment niet meer serieus. Dan kunnen we er wel iedere twee weken een item over maken."

Of er nog meer spelers naar Sparta komen, naast Joosten en Pinto, wil Van Stee niet prijsgeven. "Dat zou zomaar kunnen, maar dat hangt af van een aantal ontwikkelingen die gaan plaatsvinden. We zijn blij met het binnenhalen van Joosten en Pinto, die kunnen we goed gebruiken. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat er nog één of twee spelers bijkomen."

Beluister het volledige interview van presentator Dennis Kranenburg met Henk van Stee bovenaan het artikel.