Het weer van vandaag: bewolkt en droog

Vanavond is het nog droog, vannacht gaat het vanuit het noordwesten regenen. Het koelt amper af, de temperatuur komt niet lager uit dan 7 graden. De zuidwestenwind waait matig en aan zee eerst krachtig of hard.



Morgen is het bewolkt en regenachtig. De avond verloopt droog met opklaringen. Met een middagtemperatuur van 10 graden is het zacht. De matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind ruimt later in de middag naar het noordwesten en wordt aan zee krachtig.

Vooruitzichten

Zaterdagochtend trekt nog een zwakke storing van noord naar zuid over het land met een beetje regen. Zondag een droge dag met af en toe zon.

Op maandag zijn er perioden met zon en blijft het ook nog droog. Vanaf dinsdag wordt het erg wisselvallig en staat er meer wind. Het blijft voorlopig zacht in het Rijnmondgebied.