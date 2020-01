Protest tegen bomenkap met 'bomenkerkhof' langs A29

Arjan Leeuwenburgh zag het tafereel eerst vanaf de snelweg en besloot woensdagavond dichterbij een kijkje te nemen. Hij zag op de kruizen de namen van verschillende boomsoorten staan, zoals de populier, eik, berk en els.

Ook staat er voor elke boom een 'geboortedatum' en 'overlijdensdatum', hangt er een spandoek met de tekst 'kappen met bomenmoord' en zijn er meerdere kaarsjes neergezet.

Windpark

Wie de kruizen heeft geplaatst, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk heeft de actie te maken met het voornemen voor het Windpark Oude Maas in de omgeving. Het plan is om aan weerszijden van de Heinenoordtunnel in totaal vijf windturbines te plaatsen. Daarvoor moeten meer dan duizend bomen worden gekapt.

De Raad van State bepaalde in juni 2019 dat de turbines er mogen komen. Het bestemmingsplan voor Windpark Oude Maas is daarmee onherroepelijk.