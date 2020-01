Burgemeester Sliedrecht: 'Illegaal vuurwerk moet onder wapenwet vallen'

Van Hemmen ging traditiegetrouw tijdens de jaarwisseling op surveillance met handhavers in het dorp. Hij filmde op Oudjaarsdag hoogstpersoonlijk hoe zij werden bekogeld met vuurwerk.



Op de video kreeg de burgemeester behoorlijk wat reacties. "Er was veel verbazing, maar de meest voorspelbare reactie was wel dat vuurwerk in zijn algemeen verboden moet worden", zegt Van Hemmen donderdagochtend op Radio Rijnmond.

Niet genoeg

Ook de burgemeester ziet een dergelijk verbod zitten, maar denkt niet dat dat voldoende is om de overlast terug te dringen. "Het is ook een beetje vechten tegen de bierkaai. Waar ik me vooral zorgen over maak, is dat we een land van de makkelijke oplossingen lijken te worden. Met een vuurwerkverbod is het probleem niet weg."

Van Hemmen legt uit dat bij een totaalverbod ook door inwoners terecht wordt verwacht dat daarop wordt gehandhaafd. "Maar zoals Burgemeester Aboutaleb al eerder aangaf, hebben we te maken met minder politie-inzet. Dat heb ik deze oudejaarsavond al gemerkt. Dat krijg je niet teruggelopen met een aantal boa's."

Een buitengewoon opsporingsambtenaar heeft daarnaast minder bevoegdheden dan agenten. De burgemeester wil een brief schrijven aan Minister Grapperhaus (Veiligheid) om in gesprek te gaan over illegaal vuurwerk. "En met name: hoe gaat hij ons helpen met een bredere bevoegdheid? Je begint met zorgen dat illegale spul van straat af komt. Het gaat niet om de strijkers en de astronautjes, maar dit is echt het spul dat je niet in de winkel krijgt."

Wapenwet

Als het illegale spul onder de wapenwet zou vallen, krijgen de handhavers meer bevoegdheden. "Dan kunnen we er tegen optreden én zijn de straffen automatisch zwaarder. Dan kunnen we het preventief fouilleren ook makkelijker invoeren. We hebben meer handvatten nodig om er wat tegen te kunnen doen."

De burgemeester is naar eigen zeggen al langer bezig met het preventief fouilleren. "Maar de wet staat dat niet toe. Het is nu heel beperkt wat we kunnen doen, en de jongeren weten dat."