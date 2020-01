Dit zijn de bijzondere momenten om bij stil te staan in 2020

Wat 2020 ons gaat brengen is natuurlijk nog compleet onduidelijk. Wel valt er het komende jaar genoeg 'terug te blikken', met herdenkingen van 75 jaar bevrijding en tal van andere bijzondere of opmerkelijke jubilea. Een overzicht:

01 januari - Brand in vuurwerkopslag Dordrecht (10 jaar geleden)

Dordrecht - Op nieuwjaarsdag breekt er brand uit in een vuurwerkopslagruimte midden in een woonwijk. Doordat oud- en nieuw net achter de rug is, ligt er niet veel vuurwerk opgeslagen. Ook werken de veiligheidsmaatregelen goed, zegt de eigenaar. De winkel wordt wel in de as gelegd.



02 januari - Elf doden bij woningbrand Oleanderstraat (40 jaar geleden)

Rotterdam – Bij een korte hevige brand in de Rotterdamse Oleanderstraat (Bloemhof) komen elf mensen om het leven. Onder de slachtoffers zijn zeven kinderen.

09 januari - Zinloos geweld in Vlaardingen: Daniel van Cotthem (20 jaar geleden)

Vlaardingen - De Vlaardingse jongen Daniel van Cotthem overlijdt, nadat hij twee dagen eerder op station Vlaardingen-Oost, zonder enige aanleiding, klappen had gekregen van andere jongeren. Die klappen zorgden voor een interne bloeding. Voor het eerst wordt in Nederland zinloos geweld herdacht met een massale stille tocht.

30 januari - Tienduizenden mensen hun huis uit voor het stijgende water (25 jaar geleden)

Gorinchem – Het oosten van Gorinchem is ontruimd vanwege de hoge waterstanden in de Merwede. Als een dag later ook iedereen weg moet zijn uit Boven-Hardinxveld, blijkt dat zo’n 15 duizend tot 20 duizend mensen in het gebied zijn geëvacueerd. De dijken houden het en een paar dagen later kan iedereen weer naar huis.



16 maart - Dordtse politieagent opgepakt voor vermist meisje Milly (10 jaar geleden)

Dordrecht – In de Dordtse wijk Sterrenburg wordt een agent opgepakt voor de dood van een 12-jarig meisje. Het meisje, Milly Boele, verdween op 10 maart. De vriendin van de verdachte brengt de man op 16 maart bij het politiebureau en laat hem een verklaring afleggen. In de tuin van de verdachte wordt het lichaam van het meisje gevonden. Sander V. krijgt 18 jaar cel en tbs.

18 maart - Rotterdam-Noord getroffen door V1 (75 jaar geleden)

Rotterdam - De eerste in de reeks van vele herdenkingen van 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog van dit jaar. De omgeving van de Treubstraat in Rotterdam-Noord wordt getroffen door een V1-bom. Het blijkt de laatste bom op Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bij de ontploffing komen 42 mensen om het leven. In 2018 wordt het drama voor het eerst herdacht.



25 maart - Euromast open voor publiek (60 jaar geleden)

Rotterdam – Met 107 meter hoogte is de Euromast het nieuwe hoogste punt van Rotterdam. De mast staat pal naast het Floriade-terrein, dat de aanleiding is voor het bouwen van de Euromast. Omdat de Euromast tien jaar later weer is ingehaald als ‘Rotterdams hoogste’, wordt er in 1970 nog een stuk bovenop gezet.

29 april - Operatie Manna: Voedseldroppingen boven hongerend Holland (75 jaar geleden)

Rotterdam - Ruim 240 Britse Lancasterbommenwerpers hebben net buiten Rotterdam, Leiden en Den Haag voedsel gedropt. Daarover waren in het ‘Akkoord van Achterveld’ afspraken gemaakt met de Duitse bevelhebber. In totaal wordt er voor meer dan 500 ton aan voedsel gedropt door de RAF. Een paar dagen later wordt er ook per schip voedsel aangevoerd.

05 mei - Feest in 'bevrijd' Holland (75 jaar geleden)

Regio - Op veel plaatsen in de regio wordt vandaag feest gevierd, om te vieren dat de oorlog voorbij is. De situatie is vreemd, omdat in veel steden de bevrijders in geen velden of wegen te zien zijn. In Rotterdam en Amsterdam duurt het nog zeker twee dagen voordat de Canadezen zich melden.

06 mei - Feyenoord wint Europa Cup I (50 jaar geleden)

Milaan - Dankzij een 2-1 overwinning op Celtic (doelpunten Israel en Kindvall) is Feyenoord de eerste Nederlandse ploeg die erin slaagt om de Europa Cup I te winnen. Meer dan twintiduizend Feyenoord-supporters zijn naar het Italiaanse San Siro stadion gereisd om de wedstrijd te zien.



10 mei - Duitse aanval op Nederland (80 jaar geleden)

Regio – Duitse parachutisten worden op meerdere plekken in Holland gedropt, bij Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. Op die manier willen ze zo snel mogelijk opstomen naar Den Haag met de hoofdmacht. Op sommige plekken, zoals in Rotterdam en Dordrecht, wordt hard gevochten.

RTV Rijnmond maakte in 2015 een reconstructie van de radiobulletins van 1940 op basis van de beschikbare informatie.



14 mei - Bombardement op Rotterdam (80 jaar geleden)

Rotterdam – Duitse bommenwerpers gooien op de vierde dag van de aanval op Nederland honderden bommen op de historische binnenstad van Rotterdam. Het hart van de stad wordt in een kwartier weggevaagd. Delen die nog over zijn, gaan in vlammen op. Aanvankelijk wordt gesproken over duizenden doden, maar dat blijken er tussen de 600 en 950 te zijn. Zo’n tachtigduizend mensen worden dakloos. Een dag later wordt in Rijsoord (gemeente Ridderkerk) de Nederlandse capitulatie getekend.

07 juni - Rotterdam zegt 'nee' tegen Stadsprovincie (25 jaar geleden)

Rotterdam – Als er plannen zijn om een stadsprovincie te maken van Rotterdam en omgeving, komt er een referendum. Een van de gevolgen is namelijk dat Rotterdam dan opgebroken wordt in meerdere kleine gemeenten. En dat gaat de Rotterdammer veel te ver. De opkomst is hoog genoeg en er wordt massaal ‘nee’ gestemd (86%).

19 juni - Chinese illegalen dood gevonden in Rotterdamse container (20 jaar geleden)

Rotterdam/Dover – In Dover worden 58 dode Chinese immigranten gevonden in een container aan boord van een ferry. De container is afkomstig uit Rotterdam. Daar stond de container in de brandende zon (32 graden). Het is het grootste aantal slachtoffers van mensen die proberen Groot-Brittannië binnen te komen. Er worden drie mensen opgepakt, van een Rotterdams transportbedrijf.

22 juni - Schiedammer Parkmoord (20 jaar geleden)

Schiedam – In het Beatrixpark wordt de tienjarige Nienke om het leven gebracht. Haar vriendje Maikel wordt neergestoken, maar blijft in leven. Voor de moord wordt in eerste instantie Cees B. veroordeeld, maar later blijkt hij onschuldig te zijn. De zaak krijgt daardoor veel aandacht, door de opeenstapeling van blunders bij de politie en bij justitie.

26 juni - Woodstock in Rotterdam: Holland Pop Festival (50 jaar geleden)

Rotterdam – In het Kralingse Bos gaat het meerdaagse muziekfestival Holland Pop 1970 van start. Vele tienduizenden mensen verzamelen zich in het park, waar veelvuldig geblowd en gedronken wordt. Er zijn artiesten zoals Jefferson Airplane en Santana. De sfeer is uitstekend, maar veel mensen komen zonder kaartje binnen. De organisatie maakt zich ernstige zorgen over de drukte op het park. Uiteindelijk komen er 150.000 bezoekers.



02 juli - Finale EURO2000 in Rotterdam (20 jaar geleden)

Rotterdam – In de Kuip in Rotterdam staan Italië en Frankrijk tegenover elkaar in de finale van het EK 2000. Frankrijk stond tot in de laatste minuut van de officiële speeltijd op achterstand, maar maakte in de 94ste minuut gelijk via Wiltord. In de extra tijd maakte Trezeguet de winnende goal. Oranje werd in de halve finale door Italië uitgeschakeld.

03 juli - Tourstart in Rotterdam (10 jaar geleden)

Rotterdam – Fabian Cancellara wint de proloog van de Tour de France door Rotterdam. Hij legde de ruim acht kilometer door het centrum van de stad af in precies 10 minuten. Snelste Nederlander was Niki Terpstra op de zestiende plek. Het parcours liep via Zuidplein, de Erasmusbrug, Willemsbrug weer terug naar Zuidplein, waar de finish was.

28 juli - Spangenaren in actie tegen drugsoverlast (25 jaar geleden)

Rotterdam – Bewoners van de Rotterdamse wijk Spangen zijn de drugsoverlast zo zat, dat ze hun eigen wijk afzetten met hekken. De woede richt zich vooral aan buitenlandse klanten van de dealers die bijvoorbeeld uit Frankrijk in Nederland hun drugs komen halen. De actie valt gelijk met Operatie Victor van de politie, waarbij in de eerste maand alleen al 641 aanhoudingen worden verricht vanwege drugsgebruik of –dealen.



29 augustus - Tropicana gesloten (10 jaar geleden)

Rotterdam – Subtropisch zwemparadijs Tropicana sluit de deuren. Het zwembad heeft een negatief imago, is verouderd en moet aangepast worden. Jaren later komen er allerlei andere zaken in het zwembad aan de Maasboulevard. In oktober 2015 wordt het zwembad geveild aan BlueCity010.

09 september - Feyenoord wint ook wereldbeker (50 jaar geleden)

Rotterdam – Na een keiharde return tegen het Argentijnse Estudiantes wint Feyenoord de wereldbeker. Na de 2-2 in de heenwedstrijd is de 1-0 overwinning in De Kuip genoeg om de cup te pakken. Hoe hard de wedstrijd is, blijkt wel uit het feit dat de bril van pinchhitter Joop van Daele het einde van de wedstrijd niet haalt. Tijdens een opstootje wordt de bril afgepakt en kapot getrapt. Van Daele kan aan het einde van de wedstrijd het hardst lachen, want hij maakt de winnende goal.