Havekotte op huurbasis naar FC Dordrecht

Havekotte is geen onbekende in onze regio. In het verleden was hij ook al actief voor Excelsior. De keeper speelde voor de Kralingers geen officiële wedstrijden. Dit seizoen stond Havekotte één keer voor ADO Den Haag in het doel. De Hagenezen verloren dat duel met 3-2 bij Feyenoord.

Dit seizoen heeft FC Dordrecht al meerdere doelmannen gebruikt. Ramón ten Hove, Petar Stoskovic en Andries Noppert stonden al voor de Schapenkoppen onder de lat. FC Dordrecht staat in de eerste divisie laatste met elf punten.