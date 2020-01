Dit doen onze regioclubs begin 2020

Feyenoord op trainingskamp in Marbella in 2019

Feyenoord

Het team van trainer Dick Advocaat bevindt zich van maandag 6 januari tot en met zaterdag 11 januari in de Spaanse badplaats Marbella.

Feyenoord zal in Spanje ook enkele oefenduels spelen. Zo zouden Hoffenheim en Borussia Dortmund de tegenstanders zijn tijdens deze vriendschappelijke wedstrijden. Deze oefenduels zijn echter nog niet definitief.

Sparta

Ook Sparta overwintert in Spanje bij de Pinatar Arena, in de buurt van Murcia. Komende vrijdag traint de Kasteelclub nog een keer in eigen land, daarna is Sparta tussen 4 en 11 januari op trainingskamp.

De Rotterdammers hebben tijdens het trainingskamp in ieder geval één oefenduel. Sparta oefent vrijdag 10 januari om 16:00 uur (onder voorbehoud) tegen de Belgische club Waasland-Beveren. Deze vriendschappelijke wedstrijd wordt in de Pinatar Arena gespeeld.

Excelsior

De Kralingers hebben een korte winterstop, omdat volgende week vrijdag alweer de derby tegen FC Dordrecht op het programma staat. De club overwintert gewoon in Nederland.

Excelsior heeft donderdagochtend om 10:30 uur de eerste training van het kalenderjaar. Ook spelen de mannen van trainer Ricardo Moniz op zaterdag een oefenwedstrijd. Helmond Sport is om 14:00 uur in het SolarUnie Stadion de tegenstander.

FC Dordrecht

Net als Excelsior blijft FC Dordrecht in eigen land. De Schapenkoppen werken donderdag ook hun eerste training van 2020 af.

Verder spelen de Dordtenaren een vriendschappelijke wedstrijd. TOP Oss is maandag in het Frans Heesenstadion om 13:00 uur de oefenpartner.