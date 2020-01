Excelsior-speler Fortes na dit seizoen Spartaan

Jeffry Fortes gaat na dit seizoen Excelsior verlaten. De middenvelder, die ook als rechtsback uit de voeten kan, vertrekt in de zomer naar stadsgenoot Sparta. Hij tekent voor één seizoen op het Kasteel.

Fortes was bij Excelsior in het bezit van een aflopend contract. De Kralingers hebben aan het begin van dit seizoen nog over een langer verblijf bij Excelsior gesproken, maar dat gesprek liep op niets uit.

'Meer geïnteresseerde clubs'

Henk van Stee, technisch manager van Sparta, bevestigt dat er meer belangstelling voor de Kaapverdiaan was. "We waren er snel bij. Er waren meer eredivisieclubs in Fortes geïnteresseerd", laat Van Stee weten. Verder vertelt hij dat hoopt dat Fortes eerder naar Het Kasteel komt. "Maar die keuze ligt bij Fortes", zegt Van Stee.

Fortes speelde tot nu toe meer dan honderd wedstrijden voor Excelsior, waarin hij twaalf keer scoorde. Eerder speelde Fortes ook voor regioclub FC Dordrecht.