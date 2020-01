Collectie van historische scheepswerf De Delft verkocht

Het is over en uit voor De Delft: 'Ontzettend triest'

Alle spullen zijn verkocht en het meeste is zelfs al opgehaald. Het is het definitieve einde voor de historische scheepswerf De Delft, in Rotterdam-Delfshaven. "Ontzettend triest dat een prachtig project ten einde is gekomen", zegt interim-directeur Johan Breukels.

De historische scheepswerf werd bijna twintig jaar geleden in het leven geroepen. Sindsdien werd gewerkt aan een replica van het historische oorlogsschip 'Delft'. De afgelopen jaren was daar ook een leerwerkbedrijf bij betrokken.

De werf verkeerde al jaren in zwaar weer. Zo werd de subsidie van de gemeente Rotterdam in november 2018 stopgezet, omdat er te weinig bezoekers op de werf kwamen. Eind 2018 werd definitief het faillissement uitgesproken. De spullen op de werf zijn daarna via een veiling verkocht.



"Ik weet niet precies wat de veiling opgeleverd heeft, maar je komt toch wel uit op ruim boven de honderdduizend euro", zegt Breukels. "Aan de ene kant was er gereedschap, werkbanken, maar ook veel uit de museale collectie zoals scheepsmodellen, marquettes en schaalmodellen."

De scheepswerf is toch vooral bekend van de replica van De Delft, die na al die jaren nog altijd niet af is. Een Groningse ondernemer heeft het ding opgekocht op de veiling. "Hij gaat het demonteren, verplaatsen en vervoeren naar Scheemda in Groningen", zegt Breukels. "In een oude strokartonfabriek wil hij het herbouwen."



Begin september moet de hele werf leeg zijn. "Ik vind het nog steeds ontzettend triest dat een prachtig project op deze manier ten einde is gekomen. Zonde, ook voor Rotterdam. Hier lag toch een stukje van het maritieme erfgoed dat bij Delfshaven hoort. Ik vind het triest voor de vrijwilligers die hier liepen."

Hellevoetsluis

Voor de meeste vrijwilligers heeft Museum Hellevoetsluis en het museumschip De Buffel goed nieuws. Naast een deel van de inboedel, komt ook een deel van de vrijwilligers over. "En we hebben materiaal als officiersaankleding, meubilair, schilderijen en een kanon", zegt Tom Wensink, voorzitter van Stichting Ontwikkeling en Exploitatie Museumkwartier Hellevoetsluis.

Maar de stichting heeft grotere plannen. Daarbij speelt het museum Historyland in de vestingstad een belangrijke rol. "In Historyland willen we het veel groter opbouwen. Daar wordt het verhaal van De Delft verteld, passend in de geschiedenis van Hellevoetsluis." En dat het schip past in de geschiedenis is een ding wat zeker is, want het originele schip De Delft werd in Hellevoetsluis afgebouwd.

"In Historyland willen we de werf opnieuw creëren, in samenwerking met het droogdok in Hellevoetsluis, De Buffel en andere schepen. Daarmee gaan we de achttiende en negentiende eeuw tot leven roepen. De Delft was iets vroeger, maar we denken dat die overstap er best in te passen is."