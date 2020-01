Fitnesstips: eten als kampvuurtje en drie makkelijke oefeningen vanachter je bureau

Beluister hier welke oefeningen je kunt doen achter je bureau of zelfs achter het stuur

Voedingsdeskundige en personal fitnesstrainer Michael Bruijstens snapt waarom mensen daar moeite mee hebben: ze beginnen aan iets waarvan ze van tevoren vaak al weten dat ze het niet vol gaan houden. "Dan is het al gedoemd te mislukken", zegt hij.

Kampvuurtje

Zelf gelooft Michael niet in gekke voeding of langere periodes niet eten. "Het belangrijkste is om gedurende de dag te blijven eten", zegt hij. "Zie je stofwisseling als een kampvuurtje. Je wil de verbranding zo groot mogelijk houden. Dat doe je door zoveel mogelijk brandstof erop te gooien, maar wel de juiste brandstof: gezond eten, verspreid over de dag."

Er is niet één dieet dat voor iedereen werkt. De sportcoach ziet dat mensen vaak juist te weinig eten. "Mensen denken: afvallen is honger lijden, maar dat is helemaal niet zo."

Makkelijke oefeningen

Ook bewegen hoeft volgens de personal fitnesstrainer niet ingewikkeld te zijn. Er zijn ook laagdrempelige oefeningen die je kunt doen wanneer je achter je bureau zit, of zelf in de auto. Michael geeft drie oefenen:

1. "Iedereen wil aan z'n buik werken, dus we beginnen met een crunch op de stoel. Ga op het puntje van je stoel zitten. Strek je benen recht vooruit, net van de grond af. Leun een beetje achterover voor evenwicht en trek je knieën naar je borst toe. Herhaal dit tien keer.

2. Ga voor je stoel staan. Zet je voeten op schouderbreedte uit elkaar, wijs je tenen een klein beetje naar buiten. Zak door je benen, niet te snel, raak de stoel licht aan met je billen en ga weer rechtop staan. Je kunt je armen naar voren houden of in je nek leggen. Herhaal dit tien keer. Deze oefening is voor de bovenbenen en de billen.

3. Zit je in de auto? Ga rechtop zitten. Trek je navel naar binnen richting je ruggengraat, span je buikspieren aan. Blijf zo hard mogelijk knijpen, als een soort persbeweging. Houd dit vijftien seconden vast. Dit kun je drie keer herhalen.

Maak een plan

Wil je toch ook naar de sportschool? Maak dan een plan. "Het probleem is vaak dat mensen niet weten wat ze doen in sportschool", zegt Michael. Ze springen van het ene naar het andere apparaat, daar zit geen plan in."

Als alternatief voor een dure personal trainer, kun je bijvoorbeeld een coach op afstand inschakelen voor voeding en oefeningen. Maar het allerbelangrijkste volgens Michael: "Zet een keer de eerste stap."