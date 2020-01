Meer reizigers met de metro naar vuurwerkshows in Rotterdam

De vuurwerkshow in het centrum van Rotterdam

Tijdens de jaarwisseling hebben rond de 32 duizend mensen gebruik gemaakt van de metro naar de vuurwerkshows in het centrum van Rotterdam en bij Nesselande. Dat zijn er drieduizend meer dan vorig jaar.

De stijging is deels te verklaren doordat er dit jaar twee extra shows waren, in Hoek van Holland en in Nesselande. Naar laatstgenoemde ging ook een metro.

Tijdens de jaarwisseling stopte de RET met rijden om 22:00 uur. Naar de vuurwerkshows reden de metro's door tot in de nacht, zodat mensen van en naar de show konden reizen.

Het inzetten van metro's naar de vuurwerkshow in Nesselande was niet vanzelfsprekend. Het personeel zag het extra werk niet zitten. Later werd alsnog afgesproken dat er metro's naar de nieuwe show zouden rijden.



"Het ging vooral om de veiligheid", zegt OR-voorzitter Henk van der Maden. "En voorlopig heb ik geen signalen ontvangen dat er iets is misgegaan, maar het is nog wachten op de evaluatie."Om die reden wil de voorzitter van de Ondernemingsraad nog niet vooruitlopen op een vervolg van deze extra dienst, volgend jaar.

Schade

De RET heeft nog geen beeld over de schade aan RET-materiaal tijdens de jaarwisseling. "Maar we hebben nog geen meldingen van grote schade', zegt een woordvoerder. "Vorig jaar was er bijvoorbeeld een brand op een van onze locaties. Nu is dat niet het geval."

De directie is tevreden over de inzet van de metro naar de vuurwerkshow in Nesselande.