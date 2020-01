Minder media, meer persoonlijk contact: dit zijn de trends van 2020

Welke wijken komen meer in trek dit jaar? Gaat ons sociale media-gebruik omlaag? En kijken we straks nog wel tv? De Rotterdamse futuroloog Justien Marseille bespreekt in de rubriek Rijnmond Inspireert de trends van 2020.

Een futuroloog is een trend- of toekomstonderzoeker. "Wij zijn opmerkzaam op dat wat niet gewoon is. Wat is de kans dat zoiets groter en normaler wordt? Het is vooral veel observeren", licht ze toe. Daarbij spelen onder meer sociale en economische aspecten een rol.

Minder media, meer persoonlijk

Marseille kijkt onder meer naar het mediagebruik. "Dan zie je dat er steeds minder sociale media gebruikt worden en dat we steeds meer naar elkaar neigen. We komen meer bij elkaar over de vloer."

Op de vraag welke clubs en kroegen hip worden dit jaar, heeft ze geen antwoord. "Is het nog wel de kroeg, of is het straks gewoon de huiskamer waar we met elkaar zitten? Mensen trekken steeds meer naar elkaar toe. Zo zie je ook de opkomst van huiskamerconcerten en opera's en theater wat thuis plaatsvindt. Er zijn zelfs huiskamerrestaurants. We zoeken het meer bij elkaar dan in de uitgaansgelegenheden."

Wonen en werken

Op het gebied van wonen ziet Marseille dat meer en meer mensen naar onder meer Rotterdam-Ommoord, -Overschie en Schiedam trekken. "Dat zijn vaak de buurten die wat minder duur zijn. Het grappige is dat zo'n ontwikkeling begint bij mensen die durven, de innovators. Die doen nieuwe dingen, anderen zien dat en denken: dat doe ik ook wel."

"Ik denk dat we niet zozeer minder willen werken, maar veel meer bezig zijn met het nut", zegt Marseille over de trends op werkgebied. "Ik denk dat we meer technologieën krijgen om de dingen die we leuk vinden, te doen. En dat je dat overal kan doen. Dan is werk ineens niet meer zo veel werk."

Duiding

Marseille verwacht dat het tv-gebruik ook in 2020 blijft afnemen. "Wat zoeken mensen in tv? Dat was vroeger vooral entertainment en afleiding. Nu krijgen we dat ook via andere kanalen."

Wat daarentegen wel toeneemt volgens de futuroloog, is drang naar duiding. "Dus kanalen van bepaalde programma's of journalisten gaan we goed bekijken, maar niet per se tv", is de verwachting.

Met de huidige technologieën op de smartphones lijkt de gedachte soms dat iedereen wel tv kan maken. "Maar dan is het nog geen goed of interessant filmpje", zegt Marseille. "Ik denk dat er steeds meer aandacht komt voor het goed maken van dingen. Goede uitzendingen en goede programma's."

De futuroloog heeft tot slot nog een boodschap voor 2020. "Wees kritisch over het nu, over de hype. En kijk zonder vrees naar de mogelijke toekomst."