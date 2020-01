Lerarenkamer basisschool opgeblazen tijdens jaarwisseling

Van Deursen werd op oudejaarsavond gebeld dat de gevel eruit lag bij de dependance van de school aan de Pieter van Aschstraat. "Er lagen zes tot zeven ruiten uit. Het kozijnwerk is kapot en alle apparatuur in de lerarenkamer kan zo de vuilnisbak in."

Toch komt de vernieling niet als een verrassing. Van Deursen: "Er hangen daar wel vaker jongeren rond de ingang. Toen het belletje kwam, wist ik eigenlijk wel meteen hoe laat het was."

Van de schooldirecteur hoeven de jongeren niet zozeer een andere hangplek te vinden. "Maar ik hoop toch echt dat ze volgend jaar op een andere manier Oud en Nieuw vieren."

De lessen kunnen komende maandag gewoon doorgaan. Maar, zo voegt Van Deursen eraan toe, het had maar weinig gescheeld of het was een heel stuk slechter afgelopen. "Al die apparatuur die in de lerarenkamer kapot is gegaan door de klap, zat nog aan de stroom. Met wat minder geluk was alles in de brand gevlogen en dan was de school weg geweest."

Niet boos

"Ik ben niet eens boos", verzucht Van Deursen. "Maar ik wil wel dat de jongens of meiden die dit op hun geweten hebben, weten dat ze dit hebben veroorzaakt."

De schooldirecteur deed zijn verhaal op Facebook. Hij is ervan overtuigd dat zeker één van de jongeren die betrokken was bij het ontstaan van deze schade, zijn relaas ook heeft gelezen. "Ik wil dat er wel wat ogen open gaan op deze manier. Want je kan een blinde nu eenmaal niet verwijten dat 'ie niets ziet."