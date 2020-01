Anonieme tips over illegaal vuurwerk fors toegenomen

De politie heeft in 2019 meer dan 320 anonieme tips gekregen over de opslag en handel in illegaal vuurwerk. Dat zijn er ruim 120 meer dan een jaar eerder, zegt Meld Misdaad Anoniem.

De meeste meldingen van illegale handel en de opslag van zwaar en gevaarlijk vuurwerk kwamen in de laatste week van het jaar.

Zo werd vorige week een partij van 2500 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in Hendrik-Ido-Ambacht en trof de politie driehonderd kilo vuurwerk aan in een kelderbox in Rotterdam-Zuid. Daarmee was geknutseld.

Half november was het raak in Bleiswijk. Agenten kregen destijds een tip over een handelaar in illegaal vuurwerk vanuit een woning in Nootdorp. In een loods in Bleiswijk werd uiteindelijk bijna 1700 kilo illegaal vuurwerk gevonden, waaronder dertigduizend Cobra's.