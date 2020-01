Dit verandert er voor Rotterdammers in 2020

Stickers voor reclame

Vanaf 2020 ontvangt de Rotterdammer standaard geen ongeadresseerd reclame meer in de brievenbus. Alleen de huis-aan-huisbladen valt wel op de mat. Volgens de gemeente wordt hier jaarlijks drie miljoen kilo papier mee bespaard. Hiermee is de regeling goed voor het milieu.

Wie toch wil dat er ook reclamefolders worden bezorgd moet dan een 'Ja/Ja'-sticker plakken. Als mensen geen folders én ook geen huis-aan-huisbladen wensen, dan is er een 'Nee/Nee'-sticker om op de brievenbus te plakken. De stickers kunnen opgehaald worden bij onder andere de stadswinkels.

Oplaadverbod voor ballonnen.

Het is vanaf nu verboden ballonnen op te laten. Het gaat dan om ballonnen die door helium of een ander gas of vuur in de lucht worden opgelaten. Ballonnen die vastzitten of vastgehouden worden mogen nog wel, maar alleen als ze netjes worden opgeruimd.

Het verbod is er gekomen omdat de resten van ballonnen voor vervuiling zorgen. Voor dieren is het een bedreiging, omdat ze er ziek van worden of erin kunnen stikken.

Personenauto's weer in milieuzone

De milieuzone in Rotterdam geldt niet meer voor personenauto's. Dat betekent dat alle auto's, of ze nu rijden op benzine, LPG of diesel, sinds 1 januari de zone weer in mogen. Voor vrachtverkeer blijft de milieuzone wel bestaan.

In 2016 werd de milieuzone ingevoerd om de uitstoot van roet met 40 procent te verminderen. Nu wordt de zone aangepast omdat de uitstoot is verminderd en het afgesproken is bij de vorming van het nieuwe stadsbestuur. Onderzocht wordt hoe een betere doorstroming van het verkeer de luchtkwaliteit verder kan verbeteren.

Nieuw parkeertarief

Er was al een hoog- en laag tarief voor parkeren op straat, maar nu is er ook een middentarief bijgekomen. Dat geldt alleen voor de ring rond het centrum. Op deze site kunt u zien welke gebieden dat precies zijn.

Jeugd-tegoed is verhoogd

Gezinnen met een laag inkomen en met jongeren van 12 tot 17 jaar kunnen meer geld uit het Jeugd-tegoed krijgen. Het bedrag van 100 euro is verhoogd naar 500 euro.

Het geld wordt op de Rotterdampas van de jongere gestort. Het kan worden besteed bij een groot aantal winkels en in het openbaar vervoer. Er gelden wel voorwaarden. Zo kan het niet gebruikt worden voor bijvoorbeeld eten en drinken, telefoon en beltegoed, sieraden en persoonlijke verzorgingsproducten.